Hek rond agressieve zwaan die mensen aanvalt: "Blij dat hij is gekalmeerd"

Doordat de gemeente nu een hek heeft geplaatst, worden voorbijgangers op gepaste afstand gehouden en voelt het zwanenstel zich veilig.

"Ik ben blij dat de gemeente dit heeft gedaan", zegt een vrouw die in de buurt woont. "Want het was de afgelopen dagen echt niet fijn hier. Het beestje was op van de zenuwen. Er was echt paniek als er weer eens iemand voorbij kwam. Door het hek wanen ze zich nu veilig en is het mannetje gekalmeerd", aldus de buurtbewoner.