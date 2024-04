Scooterrijder overleden na aanrijding met vrachtwagen in Amsterdam

Het ongeluk gebeurde rond 13.30 uur bij de kruising met de Buiten Oranjestraat en het Bickerseiland. Hoe de scooterrijder en de vrachtwagenchauffeur precies met elkaar in botsing zijn gekomen, is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk. Een tweede man op de scooter raakte ook gewond, hoe erg zijn verwondingen zijn is nog niet duidelijk.

Over de leeftijd van het slachtoffer kan de politie nog niets kwijt, de familie van het slachtoffer moet eerst op de hoogte worden gebracht.