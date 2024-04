Hilversumse slachtoffer van identiteitsfraude, twee Enschedeërs aangehouden

De 56-jarige vrouw uit Hilversum werd begin dit jaar slachtoffer. De twee verdachten zouden met de identiteit van een vrouw uit Hilversum meerdere bestellingen hebben gedaan bij webwinkels, om die daarna tweedehands door te verkopen.

De bestelde goederen werden daarna op een ander adres afgeleverd en werd er gekozen voor 'achteraf betalen.' Hierdoor kwam de rekening pas later bij de vrouw terecht. Toen de Hilversumse mails ontving over deze bestellingen op haar naam, trok ze aan de bel bij de politie en de betaaldienst. Hierdoor konden enkele bestellingen nog geannuleerd worden.

Enschedeërs

Na onderzoek kreeg de politie twee verdachten in beeld: een 37-jarige en 52-jarige man, beide uit Enschede. Naast de verdenking van identiteits- en online fraude zouden de mannen zich ook bezighouden met marktplaatsfraude. Zo zouden ze op websites voor tweedehands goederen spullen te koop aanbieden, om na de betaling door de koper de producten niet te leveren.

De persoonsgegevens van de Hilversumse zouden ze hebben gekregen via een datalek. De gegevens zijn hierna mogelijk verhandeld om zo in de handen van de Enschedeërs te komen. De woningen van de mannen zijn onderzocht en daarbij zijn meerdere gegevensdragers in beslag genomen.