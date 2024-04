Ring-Noord muurvast na ongeluk met vrachtwagen: drie rijstroken dicht

Rond 08.45 uur staat er bijna een uur aan file op het gedeelte van de A10. Eén rijbaan is nog open, daar moeten alle voertuigen voorzichtig langs het ongeluk rijden. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen bij de botsing of hoe het ongeluk precies is gebeurd.

Rijkswaterstaat raadt verkeersgebruikers aan om de ring Noord in de richting van Zaandam te mijden. Omrijden kan het best via de westkant van de A10. Het is nog niet duidelijk hoelang de verhindering duurt. De politie doet nog onderzoek bij het ongeluk, pas daarna kunnen de betrokken voertuigen geborgen worden.