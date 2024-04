Rampenoefening op zee trekt honderden vrijwillige 'slachtoffers', zelfs wachtlijst is vol

Krasse knar

Een van de oudste vrijwillige slachtoffers onder de aanmelders is Hans Feije (86) uit Heemstede. Hans werkte 40 jaar in de betonbouw en is in topconditie. Aan de telefoon praat hij nuchter over zijn deelname aan Livex2024.

"Ik vind het gewoon heel erg mooi dat het gebeurt, er gaan veel ouderen mee met zo'n ferry dus het is ook belangrijk dat die mee oefenen voor als het misgaat", aldus Feije. Over de voorbereidingen doet Feije ook niet al te moeilijk: "Ik fiets iedere dag en ik loop veel. Ik kom net van de markt waar ik anderhalf uur heb rondgelopen. Mijn conditie is prima."

Hans doet samen met zijn 80-jarige zwager Ben mee aan de oefening. Ze zijn van plan om, als het zover is op 1 juni, samen op de fiets naar IJmuiden te rijden.

Hans is dankbaar voor zijn blakende gezondheid is en dat hij dit allemaal nog kan doen. "Om me heen zie ik hoe het ook kan, veel mensen worden ziek of gaan dood. Soms heb ik twee begrafenissen in de week", aldus Feije.

Op de vraag wat zijn vrouw ervan vindt dat hij aan de oefening op open zee meedoet, zegt hij: "Ze vindt het heel leuk voor mij, want ze weet hoe ik ben."