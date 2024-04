Gemeente wil geen parkeervergunning meer afgeven voor vervuilende auto's

Vanaf begin volgend jaar krijgen alleen diesel- en benzinevoertuigen met een zogenoemde emissieklasse van 5 of hoger nog een parkeervergunning, meldt de gemeente.

De emissieklasse zegt hoe schoon een auto is. Hoe hoger het cijfer, hoe schoner de auto. Voertuigen met een emissieklasse van 4 of lager zijn 15 jaar of ouder.

Voor bewoners die al een parkeervergunning voor een onzuinige auto hebben verandert er niks, benadrukte de gemeente. Bewoners kunnen tot 10 juni hun mening geven over de plannen. Het college stelt waarschijnlijk na de zomer de definitieve plannen vast.

Door vieze lucht in de stad leeft de Amsterdammer gemiddeld 11 maanden korter. Deze vieze lucht staat gelijk aan het meeroken van 4,4 sigaretten per dag, aldus de gemeente. In Amsterdam geldt daarom sinds 2020 de 'schoner parkeren-regeling', waarmee vervuilende auto's zo veel mogelijk uit de stad worden geweerd.