Schok is groot na plotseling overlijden Sven (16): "Een van mijn beste vrienden"

School in rouw

Ook het Castor College, waar Sven in havo vier zat, is in diepe rouw. De kapel is ingericht als gedenkplek. "Er staan kaarsjes en je kunt een briefje schrijven. In de aula staat een foto van hem en ligt een groot boek waar iedereen iets in kan schrijven, dat uiteindelijk aan de ouders wordt overhandigd", vertellen de meiden.

Hoewel het voor veel leerlingen moeilijk is om zich te concentreren, blijft school toch een fijne plek om te zijn, vertelt één van de meiden. "Veel mensen lopen steeds verdrietig de klas in, maar het is prettig om samen te zijn en een plek te hebben waar ze samen kunnen huilen en herinneringen kunnen ophalen. "Voor mij is Sven één van mijn beste vrienden, een heel mooi en dierbaar persoon."