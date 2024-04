Enkhuizer wijk komt steeds dichter bij eigen buurtwarmtenet en zoekt meer deelnemers

Wat kost het?

Maar wat het precies kost voor deelnemers is niet in één getal te benoemen, stelt Kelfkens. Het gaat dan om de aanschaf van een warmtepomp. Volgens hem is het bedrag onder meer afhankelijk van de oppervlakte van een woning, en hoe duurzaam een huis al is. Tijdens de informatieavond wordt meer verteld over de investering die gedaan moet worden, maar ook over het geld dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld.

"We hebben een subsidie van 4,2 miljoen euro gekregen, vanuit de pot voor aardgasvrije wijken", licht Kelfkens toe. "Dat is voor een deel bestemd voor de aanleg van het warmtenet, en een deel wordt gebruikt voor een tegemoetkoming aan deelnemers. Dat laatste komt neer op ongeveer 6.700 euro per huishouden."

Het warmtenet wordt beschikbaar voor een deel van de wijk Gommerwijk-West. "Het gaat om het gebied tussen de Berrie, de Gouw, de Kweekwal en de Sebastiaan Centenweg", vertelt Kelfkens. "De omvang hiervan sluit aan op de hoeveelheid warmte die het bollenbedrijf kan leveren."

Verwarmen in de winter, verkoelen in de zomer

Deelnemers krijgen een warmtepomp in hun huis. "Bijvoorbeeld op de plaats waar nu de cv-ketel hangt. Met een boiler wordt het water verwarmd waardoor de mensen zelf meer controle hebben over hun kosten. Het neemt de ruimte in van een hoge koel-en-vriescombinatie en het maakt weinig geluid." In de zomer biedt dit systeem volgens Kelfkens ook voordelen. "Als je huis er geschikt voor is kan het ook gekoeld worden. Dit werkte het beste bij vloerverwarming."

Maar om ook echt te kunnen starten is er een minimum van honderdertig woningen nodig. "We hebben nu honderdtwintig leden. We gaan ervan uit dat zij in ieder geval geïnteresseerd zijn in het warmtenet. Maar het uiteindelijke voorstel dat op tafel komt, zal van grote invloed zijn of iemand daadwerkelijk besluit om mee te doen", aldus Kelfkens. Bewoners die dat willen kunnen deze zomer een aanbod tegemoet zien.

De informatiebijeenkomst bij RSG in Enkhuizen begint woensdag om 19.30 uur.

Bekijk hier onder het complete interview bij WEEFF radio.