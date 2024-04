Gemeente Amsterdam stelt loting vergunningen voor rondvaartboten uit: "Ik was woest"

Uitstel niet mogelijk

Een woordvoerder van de gemeente laat in een reactie weten dat het niet mogelijk is om de vergunningen van de ronde van 2024 uit te stellen, omdat de nieuwe vergunningen al zijn uitgegeven en op 1 maart 2024 zijn ingegaan. “Het verlengen van de looptijd van vergunningen die op 1 maart 2024 zijn afgelopen zou betekenen dat er tot 135 vergunningen extra op het water zouden komen. Dit is ongewenst.”

Met het uitstellen van loting voor 2026 is er ook ruimte gekomen om de rechtszaken tegen het volumebeleid af te wachten, vervolgt de woordvoerder. “Het besluit van het college tot het uitstellen van de ronde 2026 is genomen met brede instemming van zowel de branche als de gemeenteraad. Het is wenselijk om, gezien de juridische complexiteit van het dossier, eerst een uitspraak van het hoogste rechtscollege af te wachten voordat de tweede groep vergunningen afloopt. Helaas wachten de gemeente en reders sinds februari 2022 op een uitspraak.”

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de gemeente laten weten dat de uitspraak pas aan het einde van dit jaar is te verwachten. Om deze reden is het volgens de woordvoerder niet goed mogelijk om op tijd een uitgifteronde van vergunningen te doen die in maart 2026 in werking kan treden.