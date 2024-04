GroenLinks en PvdD willen verbod op fossiele- en vleesreclames in Amsterdam

Volgens de partijen is de wens van het college en de gemeenteraad om een klimaatvriendelijk reclamebeleid te voeren tot nu toe onvoldoende zichtbaar in de stad. "Nog steeds hangt de openbare ruimte van de stad er vol mee. Behalve reclame voor producten van de fossiele industrie wordt iedereen die zich door Amsterdam verplaatst via reclame verleid om dierlijke producten te nuttigen. Reclames voor hamburgers en chickenwings vliegen je om de oren."

Daarom vinden de partijen het tijd om via het gemeentelijke reclamebeleid alles op alles te zetten om klimaatverandering tegen te gaan. "Dit voorstel is er daarom op gericht om in de hele openbare ruimte fossiele- en vleesreclame onmogelijk te maken via een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)."

Eerdere motie

Tijdens de raadsvergadering van 16 en 17 december 2020 werd de GroenLinks-motie 'Amsterdam vrij van fossiele reclame' aangenomen. Deze motie kreeg steun van de PvdA, de PvdD, DENK en de SP. "De motie stipt aan dat er nog volop reclame wordt gemaakt voor producten en diensten die het gebruik van fossiele brandstoffen aanjagen, terwijl dit niet past bij het duurzaamheidsbeleid van Amsterdam."

Zo worden er voorbeelden als vliegvakanties en bedrijven die primair werken in de kolen- en oliesector genoemd. De raad riep na deze motie op om te onderzoeken hoe reclame en marketingevenementen voor fossiele producten kunnen worden teruggedrongen in de openbare ruimte.