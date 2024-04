Déze amateurvoetbalclub heeft 'het mooiste logo van Noord-Holland'

Vijftien van de driehonderd amateurvoetbalclubs in Noord-Holland waren genomineerd voor het 'Mooiste logo van de provincie'. Mensen konden via whatsapp of e-mail een top 3 insturen. Het Hilversumse HC&FC Victoria kwam als winnaar uit de bus, gevolgd door RKSV St. George uit Spierdijk en ADO'20 uit Heemskerk.

Waarom Victoria het mooiste logo heeft? "Het ademt voetbalhistorie en nostalgie uit", aldus Wilco Polinder, amateurvoetbalclub-expert. Hij rijdt sinds 2020 het hele land door om amateurvoetbalclubs te bekijken en te beoordelen. Op zijn Facebook-pagina 'Nederlandse velden' houdt hij al zijn bezichtigingen bij, die pagina wordt door een steeds grotere club fans gevolgd.

Polinder ging langs bij HC&FC Victoria om de prijs te overhandigen. Twee bestuursleden namen de plaquette in ontvangst: "Het is een oud jugendstil-ontwerp, gemaakt door beeldend kunstenaar Hubertus Aloysius Snellen in 1916. We zijn er supertrots op en vinden de prijs meer dan terecht. We geven hem een mooi plekje in de bestuurskamer."

Friese Boys

Noord-Holland is niet de eerste provincie die zo'n plaquette krijgt. Eerder werd in Friesland al de prijs voor het mooiste logo van een amateurvoetbalclub uitgereikt. Daar won voetbalclub Friese Boys. Polinder: "Ik ben van plan om straks in iedere provincie een winnaar aan te wijzen. Uiteindelijk zullen alle twaalf mooiste logo's tegen elkaar strijden en dan weten we welk logo het mooiste is van Nederland."

Dat brengt Nico Rosenbaum, bestuurslid bij Victoria, meteen op ideeën: "Moeten we dan niet met die twaalf finalisten een voetbaltoernooi organiseren?" Polinder ziet dat wel zitten, maar: "eerst nog even alle provincies af."