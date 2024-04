Vroeg uit de veren voor de vroege vogelvaart: deze Naarder vogelgids neemt je mee

De vroege vogelvaart vertrekt vanaf de steiger bij het Arsenaal in de haven van Naarden-Vesting. De afvaart is voorlopig om 6 uur ’s ochtends – verderop in het seizoen, wanneer het eerder licht wordt, gaat de vertrektijd naar half 6. De vaart duurt tweeënhalf tot drie uur. "We varen eerst rond de vesting Naarden naar een ijsvogelnest en vervolgens gaan we via de Karnemelksloot naar het Naardermeergebied", zegt schipper Henk Vergeer.

Grote belangstelling

De boot biedt plaats aan maximaal twaalf deelnemers. De publieke belangstelling voor deze avontuurlijke vaartochten blijkt groot, dus werkt de organisatie aan uitbreiding van het aantal vroege vogelvaarten.