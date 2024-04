In meivakantie geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Bijlmer Arena

Door de werkzaamheden zijn er veel minder sporen beschikbaar, waardoor er minder treinen kunnen worden ingezet. Zo werkt ProRail onder andere bij CS, Muiderpoort en Amstel aan het verbeteren van het spoor. Dit heeft volgens de NS grote gevolgen voor de dienstregeling van, naar en via Centraal Station.

"NS adviseert reizigers gebruikt te maken van omreisroutes, te reizen met overig ov of treinvervangende bussen." De dienstregeling zal in de meivakantie per dag verschillen en daarom zullen er extra servicemedewerkers aanwezig zijn op verschillende stations om reizigers weg te wijzen.

Advies

De werkzaamheden van 1 tot en met 4 mei hebben ook gevolgen voor het reizen met de metro. "Hier is in de aangepaste dienstregeling van de NS rekening mee gehouden", aldus de spoormaatschappij. Voor reizigers richting Schiphol Airport wordt geadviseerd rekening te houden meer tijd te nemen voor hun reis, vanwege extra drukte in de treinen.

De NS raadt reizigers aan om iedere dag voor vertrek de reisplanner te checken voor het meest actuele reisadvies.