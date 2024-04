April doet wat 'ie wil: vannacht vorst, morgenochtend krabben geblazen

Op de meeste plekken is het vanmorgen vrij zonnig in de provincie. "Er kan nog een enkele bui vallen, bijvoorbeeld bij de Afsluitdijk", zegt NH-weerman Jan Visser. "Ook zijn er sluierwolken en kunnen er in de loop van de dag stapelwolken ontstaan."

Later op de dag kan er daarom nog een buitje vallen, volgens Visser vooral in het binnenland. De temperatuur loopt niet erg op vandaag. Het wordt zo'n 10 tot 11 graden.

Nachtvorst

Het was afgelopen nacht al rond het vriespunt, waardoor sommige mensen die vroeg met de auto op pad gingen moesten krabben. Dat zal ook morgenochtend zo zijn. "De komende nacht wordt de koudste nacht van deze maand en misschien wel sinds januari, want het gaat toch we enkele graden vriezen. Bij ons wordt het zo'n 1 tot 2 graden onder 0." Vlak aan de grond vriest het harder, met -5 of -6 graden richting het midden van het land.

"Morgen is het in ieder geval droog en zonnig in de ochtend", zegt Visser. "In de middag ook nog perioden met zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe. Uiteindelijk kan er in onze provincie wat regen vallen." De temperatuur blijft net als vandaag steken op 10 tot 11 graden. Aan de kust kan het vanuit het westen flink gaan waaien.

De weerman verwacht hierna geen nachtvorst meer, maar nog wel lage temperaturen. Zo richting Koningsdag lijkt het weer beter te worden, maar dat wordt later deze week pas écht duidelijk.