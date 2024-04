Twee dumpingen van drugsafval in één weekend in Haarlem

Een dag eerder, zaterdagochtend rond 11.30 uur, werden er zo'n 15 blauwe jerrycans gevonden aan de Jan van Krimpenweg in Haarlem. "De forensische opsporing zal beide stoffen met elkaar vergelijken om te kijken of er sprake is van een verband", laat de woordvoerder weten.

Voor beide afvaldumpingen is nog niemand aangehouden. De politie onderzoekt camerabeelden in de buurten en vraagt mensen of zij iets opvallends hebben gezien om zich te melden.