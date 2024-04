Gevaarlijk: man (42) dreigt met pijl-en-boog op straat in Haarlems centrum

Mensen op straat, aan de Morinnesteeg, sloegen rond middernacht alarm om de man met de pijl-en-boog. Toen de politie erbij kwam, was de man alweer thuis in zijn woning.

Het was niet makkelijk om de man te overmeesteren. "Er is gebruik gemaakt van een onderhandelaar en uiteindelijk konden agenten naar binnen om de man aan te houden."

Onder invloed van drugs

De man was vermoedelijk onder invloed van drugs en zit vanmorgen nog vast. "Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de verdachte om naar buiten te gaan met de pijl-en-boog." Het wapen is in beslag genomen en wordt niet meer teruggegeven.

Een deel van de Smedestraat, die kruist met de Morinnesteeg, is vannacht enige tijd afgesloten geweest.