"Iedereen denkt: het overkomt mij niet", Martien (77) maant e-bikers een helm te dragen

Ondanks de pittige snelheden die ook zijn e-bike kan bereiken, piekerde Martien er vóór het ongeluk niet over om een helm te dragen. "Ik heb altijd gedacht: het overkomt mij niet", aldus de Graaf.

"Maar toen was het raak. De fiets was stuk, mijn bril en mijn hoofd. Daar kwam bloed uit. Ik heb er een hele tijd last van gehad. Ook hoofdpijn."