Zonovergoten buurtontbijt op Amsterdamse Nieuwmarkt: "Iedereen hier is trots op de buurt"

Waar het eerder deze week vooral regenachtig was, boften de bezoekers van de Aprilfeesten vandaag. Het buurtontbijt startte om 11.00 uur en de tafels zaten vol, met voornamelijk, goedgemutste buurtbewoners. "Ik heb een trots gevoel vanwege de aprilfeesten zal ik maar zeggen", aldus een vrouw aan tafel. "Al die mensen die hier zitten zijn trots op de Nieuwmarktbuurt."

De Aprilfeesten met de traditionele zweefmolen, de tent waar dagelijks verschillende bands spelen en het saamhorige gevoel. In 1988 ontstond het feest nadat de buurt de Nieuwmarkt wilden opfleuren. In die tijd was het namelijk alles behalve gezellig rondom het Waaggebouw, dat vervallen en dichtgetimmerd was.