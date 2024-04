Hoornse man loopt bloedend supermarkt in na steekpartij

De politie weet nog niet wat er precies is gebeurd in de woning. "We weten nog niet wat de aanleiding was voor de steekpartij", laat een woordvoerder weten.

De verdachte, een 27-jarige man uit Edam-Volendam is in de buurt van het Betje Wolffplein aangehouden en zit momenteel nog vast.

Gewond naar ziekenhuis

De gewonde man kon in de supermarkt de hulpdiensten bellen en werd geholpen door het winkelpersoneel. "Hij is overgebracht naar het ziekenhuis en behandeld aan zijn verwondingen", zegt de woordvoerder van de politie. Hij zou inmiddels ontslagen zijn uit het ziekenhuis.

Een getuige liep gistermiddag rond die tijd de supermarkt in en volgde een bloedspoor naar de balie. "Het begon met een paar druppeltjes, maar werd al snel meer. Eenmaal bij de balie zag ik een jongen staan met een wond aan zijn hoofd", zegt ze. "Een medewerker van de Vomar heeft de wond, bij zijn slaap, verbonden. De man kon zelf naar de ambulance lopen."

De getuige zag ook de andere man toen ze binnenkwam in de supermarkt. "Ze waren nog ruzie aan het maken en een van hen riep iets als 'Je maakt me boos' naar de ander." Ze is niet echt onder de indruk van de steekpartij, maar ze vindt het niet fijn voor andere mensen in de supermarkt. "Het was op het drukste moment van de dag en er staan ook kleine kinderen in de rij."

De politie is op zoek naar getuigen en hoopt op die manier meer duidelijkheid te krijgen over de steekpartij.