Kanu, Arveladze en Seedorf geven voetballes in Amsterdam-Oost

De voetballers zijn in Amsterdam omdat ze vanavond in het Olympisch Stadion een wedstrijd spelen. De oud-Ajacieden nemen het dan op tegen de BIF All Stars, een soort vriendenteam van oud-voetballers van over de hele wereld dat Seedorf zelf samenstelde.

Maar in aanloop naar die wedstrijd ging Seedorf dus nog even langs bij Fortius. "Fantastisch om dit soort momenten met de kinderen en de ouders mee te maken. Dat is altijd speciaal."

Want niet alleen kinderen kwamen op de clinic af. Hun ouders, zelf kinderen toen Seedorf, Kanu en Arveladze voor Ajax speelden, waren minstens zo enthousiast. "Ik zat de basisschool toen Ajax de Champions League won", zegt een vader over de legendarische campagne in 1995. "Ik kan me dat nog goed herinneren. Het is geweldig dat de kinderen ze nu kunnen zien."

Jaren 90

Toen Shota Arveladze in 1997 de spits van Ajax werd, waren Seedorf en Kanu (in 1995 elkaars teamgenoten) al vertrokken. Voor Seedorf was de gewonnen finale tegen AC Milan zijn laatste wedstrijd voor de Amsterdammers; Kanu vertrok een jaar later naar Internazionale.

En nu is de Nigeriaan dus weer in Amsterdam. "Ik ben blij om terug te zijn", zegt hij, "om oude vrienden en plekken in de stad weer te zien." Op het verzoek van Seedorf om mee te gaan bij Fortius ging hij graag in. "Deze kinderen zijn de toekomst. Het is belangrijk om ze advies, aanmoediging en support te geven, want veel van het kijken tegen ons op."