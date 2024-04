Sint Antoniesbreestraat afgezet na melding over iemand met vuurwapen

De politie zoekt nu in de buurt of er inderdaad iemand aanwezig is met een vuurwapen en zo ja, of dit dan een echt vuurwapen is. Politievoertuigen en agenten met kogelwerende vesten hebben de straat die op de Nieuwmarkt uitkomt afgezet. Ook het arrestatieteam van de politie is aanwezig.

De verdachte houdt zich mogelijk op in een van de woningen in de straat. Omdat de Sint Antoniesbreestraat een drukke straat is waar veel voetgangers, fietsers en automobilisten komen, is er voor gekozen om tijdelijk de straat vanaf de Nieuwe Hoogstraat af te sluiten.