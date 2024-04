Record Store Day groots gevierd in Hoorn: "We hopen komende jaren op nóg meer"

In de stad traden Hoornse artiesten op. Zo stonden het collectief Wallplug en rappers Engel & Just in de platenwinkel, gaf Zach Steiner meerdere optredens in een herenmodezaak, en ook bij Expoost waren er akoestische voorstellingen.

Muzikale films en 'rocken in de kerk'

Ook de bioscoop op het Oostereiland in Hoorn doet mee aan Record Store Day. Vanmiddag is daar een speciale voorpremière vertoond van de documentaire 'The Stones and Brian Jones', die op 25 april pas echt te zien is. Vanavond is de film 'Back to Black' te zien, over het leven van de in 2011 overleden Engelse zangeres Amy Winehouse, en deze week in première ging.