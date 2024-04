Natasja heeft een bijzondere droom: een kas maken van oude ramen

Het is de bedoeling dat de kas in haar tuin komt te staan, maar genoeg ramen heeft Natasja nog lang niet. "Er is niet makkelijk aan te komen, kwam ik achter. Ik heb er inmiddels een stuk of tien." Het is een flink project. Want zelfs als Natasja genoeg ramen bij elkaar heeft gesprokkeld, wordt het één grote puzzel om alles in elkaar te passen.

In totaal heeft Natasja een stuk of honderd ramen nodig. Meer dan tien euro per raam wil Natasja eigenlijk niet betalen, anders wordt het wel een erg dure aangelegenheid. Daarom staat ze open voor ruil. "Bijvoorbeeld tegen plantjes, maar ik maak ook mijn eigen limonade."