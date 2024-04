Man (59) zwaar mishandeld in bos Hilversum, slachtoffer waarschijnlijk voorgoed blind

Het slachtoffer wandelde in de ochtend van woensdag 13 maart met zijn hond door het bos langs de Graaf Wichmanstraat. Rond 8.15 uur liep hij het bos in van de Westerheide.

Na dertig meter sloeg de wandelaar linksaf, waar na ongeveer zestig meter een omgevallen boom op het pad lag. Naast die boom stond een zilvergrijze koepeltent met veel troep er omheen. Het latere slachtoffer en de vermoedelijke tenteigenaar raken verzeild in een discussie, die uiteindelijk uitmondt in een zware mishandeling.

Het slachtoffer raakte hierbij gewond aan zijn hoofd. Ook bloedde hij behoorlijk uit zijn oog. Samen met zijn hond wandelde de man terug naar huis. Van daaruit is het slachtoffer, samen met zijn vrouw, naar het ziekenhuis gegaan.

Eenmaal in het ziekenhuis wordt duidelijk hoe ernstig de mishandeling is geweest. De man moet direct onder het mes om aan zijn oog te worden geopereerd. Zeer waarschijnlijk is het slachtoffer voorgoed blind.

De politie is vanwege de gezondheid van het slachtoffer wat later begonnen met het onderzoek in deze zaak. Inmiddels is er een signalement gedeeld van de verdachte. De man is ongeveer 1.90 meter lang, tussen de 35 en 40 jaar oud en had bruin haar. Verder droeg hij een lichtblauwe jas en had hij slippers aan. De man was Duitstalig. Naast de tent stond een bakfiets onder een zijltje. Die bakfiets had een klein voorwiel met een hoge velg.

