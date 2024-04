Midwoud gunt 'juf Nel' groots afscheid na 45 jaar lesgeven op basisschool De Koet

Nel Jonker begint haar carrière in 1978, als in Midwoud een nieuwe school voor kleuters wordt geopend. Als dit wordt samengevoegd met de school voor oudere groepen, verhuist ze mee. "Daarna ben ik nooit meer vertrokken", zegt de juf die afscheid neemt. "Ik heb heb altijd naar mijn zin gehad, en daarnaast veranderde er genoeg om mij heen. Met de veranderingen in het onderwijs en cursussen die ik volgde heb ik altijd genoeg uitdagingen gevonden."

Hoogtepunten van 45,5 jaar zijn er teveel om op te noemen, maar vooral onderwijs op locaties in West-Friesland en de schoolreisjes blijven de juf het meeste bij. "Dat je ziet dat kinderen het goed oppikken als ze iets ontdekken, in plaats van alleen maar uit een boek te leren."

En hoewel ze het er naar haar zin heeft gehad, is er één moment geweest waarop Nel bijna afscheid had genomen van haar geliefde basisschool. "Met een vriendin had ik gesolliciteerd in Luxemburg, waar ik op een school zou werken voor de Europese Gemeenschap", legt de juf uit. "Zij werd niet uitgenodigd om langs te komen, maar ik mocht op gesprek. Alleen had ik toen net mijn vriend Ed, met wie ik nu getrouwd ben, ontmoet. Ik heb daarom besloten om het niet te doen en bij hem in Midwoud te blijven."

Oud-leerlingen worden ouders van nieuwe kinderen

In ruim 45 jaar heeft Nel talloze collega's zien komen en gaan. Ook het schoolbestuur is in die jaren vaak veranderd. Als ze ze allemaal natelt, komt ze op een totaal van zestien directeuren en interim-bestuurders. Collega-docenten en leerlingen zijn er teveel om te onthouden. Wat wel bijzonder is te noemen, is het feit dat oud-leerlingen van Nel vaak later weer terugkwamen op de school.

"Van zeker tien stellen in Midwoud heb ik namelijk zowel de vader als moeder in de klas gehad, maar later ook hun kinderen", zegt Nel. "En hoe bijzonder is dat? Daarom heb ik met heel veel families uit het dorp ook een goede band opgebouwd, omdat ik vaak ook alle opa's en oma's nog goed ken."