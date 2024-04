Bewoners Osdorp krijgen onterecht geen parkeervergunning: "Ze jagen me op de kast"

Ook zal Van der Horst tijdens een besloten bijeenkomst met raadsleden, een zogeheten technische sessie, praten over de manier waarop de gemeente omgaat met het verlenen van parkeervergunningen aan bewoners van wooncomplexen die beschikken over een inpandige garage. "Tijdens deze sessie zullen we het gesprek voeren over de dilemma’s van en mogelijkheden voor het uitfaseren van de verklaring geen garage", schrijft ze. Met andere woorden: deze verklaring is in de toekomst mogelijk geen reden meer om toch een parkeervergunning voor de straat te krijgen.

De eerste paar weken zijn er in Osdorp nog geen parkeerboetes gegeven. Wel lieten handhavers een waarschuwingsflyer achter als er niet betaald is of er geen vergunning is. Het gebied waar betaald moet worden om te parkeren wordt begin juni uitgebreid naar De Aker, De Punt, Sloten/Nieuw-Sloten en Riekerpolder.