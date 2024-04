Nanny redde het 'best bewaarde geheim van Bussum', nu zijn er rondleidingen

Hoewel operationeel? Drie keer is de staat van paraatheid afgeroepen maar het is nooit tot echte gevechten gekomen. Wel hebben er in 1885 ongeveer 4000 soldaten gelegerd gezeten, die elektriciteit mochten 'uitproberen' voor Bussum. Naarden had het al maar Bussum zat toen nog volledig aan het gas.

Gecreneleerde muur

Inmiddels zijn de wallen en de gecreneleerde muur, een muur met schietgaten, Unesco Werelderfgoed. Dankzij haar inspanningen maar, benadrukt zij, net zo goed die van de hele schare vrijwilligers. En die van een professioneel restauratiebedrijf, nadat het bestuur subsidie had losgepeuterd voor restauratie van de muur met schietgaten.

De status van Werelderfgoed is ook toegekend, omdat het Fort uniek is in Nederland door de droge gracht eromheen. "Ze konden graven wat ze wilden, maar er kwam maar geen water", legt Nanny uit.

Tijdens een wandeling door het bolwerk, dat een oase in Bussum vormt, wijst de fortkenner op alle gebouwen, stukken muur, gangen en gewelven die met behulp van vrijwilligers feilloos in oude staat zijn teruggebracht. Het ziet er uit alsof de Fransen of de Duitsers zo weer aan de grens kunnen staan.

Kennisoverdracht

Nanny heeft ondertussen 'heel veel gegeven en het is wel mooi geweest'. In 2018 deed zij de boel over aan theater 't Spant die al een tijdje op het complex aasde. Het is nog steeds een plek voor allerlei evenementen en de bedoeling is ook om het vaker toegankelijk te maken voor wandelend publiek. Het karakter van sociale broedplaats is er wel afgegaan.

De rondleidingen blijft Nanny geven, zolang zij dat aankan en wil. Wel zou ze de enorme bak een kennis die zij heeft graag een keer overdragen aan iemand anders, die mogelijk het stokje van haar kan overnemen.