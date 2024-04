Oudste tafeltennisser (91) van Nederland hangt zijn batje aan de wilgen, maar voor hoelang?

Maar Jaap was niet alleen goed voor de gezelligheid. Regelmatig sloeg hij zijn - vaak veel jongere - tegenstander van de baan. "Die denkt dan: die oude lul pak ik wel", lacht de vedette. "Ik vind het leuk dat ze dan achteraf naar me toe komen om te vragen wat ze fout deden. Dan zeg ik: 'Je let niet op wat ik doe."

Versleten aanvalsrubber

Gerard keek al die jaren met bewondering toe en kreeg uiteindelijk door wat Jaaps geheime wapen was: "Hij stond bekend om zijn aanvalsrubber. Dat was veertig jaar oud en nog nooit vervangen. Daar zat gewoon een gat ingesleten en was helemaal dood."

Gelukkig kent Jaap de waarde van een oude rot als geen ander. Het versleten batje hielp hem om effectballen te neutraliseren. "Daar hebben de meeste geen antwoord op. Zo won ie vaak zijn partijtjes."

Jaap denkt dat het tafeltennissen er grotendeels voor heeft gezorgd dat hij nog zo fit is. Stiekem is hij vastbesloten om zijn titel als oudste competitie spelende tafeltennisser van Nederland te blijven verdedigen. "Ik ben er toch wel trots op."