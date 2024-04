KLM hervat vluchten naar Tel Aviv toch niet door mogelijke Israëlische aanval op Iran

Voor het eerst sinds zondag zou er vandaag weer een vlucht naar Tel Aviv vertrekken, maar dat is niet doorgegaan. De reizigers zijn ingelicht over dit besluit. Zij kunnen een reisvoucher of een terugbetaling aanvragen of omboeken naar een andere reisdatum. De eerste mogelijkheid om met KLM naar de Israëlische hoofdstad te vliegen is aanstaande dinsdag.

Veiligheid

Hoewel niet helemaal duidelijk is wat er vannacht is gebeurd, heeft KLM vanmorgen besloten de geplande vluchten naar Tel Aviv te schrappen. "Veiligheid van passagiers en crew heeft de hoogste prioriteit", vertelt de woordvoerder. "Daarom houden we de veiligheidssituatie in Israël nauwgezet in de gaten."

In de nacht van donderdag op vrijdag zou Israël een aanval op Iran hebben uitgevoerd. Amerikaanse media berichtten over een raketaanval als vergelding voor de Iraanse luchtaanvallen op Israël vorig weekend. Het Iraanse ruimtevaartagentschap sprak dat tegen, volgens hen zijn er alleen drie drones uit de lucht geschoten. Israël zelf geeft officieel geen commentaar.