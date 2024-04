Acute geldnood bij MAK Blokweer: nog eens een ton nodig voor uitbetalen personeel

Het bestuur van MAK Blokweer gaat in de komende maanden met elkaar om tafel om alle mogelijke scenario's te bespreken. Van een definitieve sluiting is absoluut geen sprake, benadrukt Klein. "Het is wel eens door ons hoofd geschoten, maar dat is niet aan de orde. We proberen de boel in de lucht te houden, omdat we een heel brede maatschappelijke functie hebben in West-Friesland en buiten de regio. We bedienen enkele duizenden leerlingen met onze lesprogramma's en materiaal. Daarnaast worden ons park en de bio-markt ook goed bezocht."