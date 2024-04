Stuurloos in Alkmaar: vijf Mercedes-eigenaren beroofd in één dag

Hij blijkt niet het enige slachtoffer in regio Alkmaar. "Je bent al de vierde vandaag", kreeg hij te horen van de Mercedes-dealer. Zijn auto is inmiddels opgehaald door een bergingsbedrijf uit de buurt. Die laat aan NH weten dat de teller inmiddels op vijf staat. "En vorige week konden we naar Heerhugowaard." Daar zijn ten minste vier Mercedessen ontdaan van hun stuur, bevestigt de politie.

Bende

De politie laat weten dat er in ieder geval één keer aangifte is gedaan. Toch wil dat niet zeggen dat het niet vaker is gebeurd. Soms wordt er geen aangifte gedaan, maar het kan ook zijn dat nog niet alle meldingen verwerkt zijn.

Het is lastig te zeggen of er sprake is van een actieve bende, maar de politie sluit het niet uit. "Vaak zien we dat er met soortgelijke gevallen sprake is van mobiel banditisme. De dieven hebben het dan vooral voorzien op de airbags en sturen van luxe auto’s van Duitse merken, maar ook katalysatoren", laat een woordvoerder weten. "Dit soort inbraken gaan vaak op bestelling. Die specifieke onderdelen zijn dan nodig om bijvoorbeeld een schadeauto op te knappen. Met mobiel banditisme bedoelen we internationaal rondtrekkende criminele bendes."