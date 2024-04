Pascal (52) vast in Bulgarije na 'onterechte' beschuldiging van rijden onder invloed

Geen vervoer en rijbewijs kwijt

De kermisexploitant zit naar eigen zeggen 24 uur vast in een cel. "Daarna werd ik weer vrijgelaten, zonder dat er ook maar iets tegen mij gezegd is." Zijn vrachtauto en rijbewijs krijgt hij dan nog niet terug.

Wel hoort Pascal dat de politie een bericht verspreid had over de aanhouding, dat door de lokale media wordt overgenomen. Daarin staat dat er een Nederlander is aangehouden na een drugsvondst.

Niet veel later doen er allerlei geruchten de ronde in het dorp. Hoewel de ondernemer het drugsbezit en -gebruik stellig ontkent, lijken de dorpsbewoners hem al te hebben veroordeeld. "Ik word hier met de nek aangekeken."

Ook de eigenaar van het circus waar Pascal met zijn attracties staat, ziet af van een verdere samenwerking. "Hij zei: 'Sorry Pascal, maar ik wil niet geassocieerd worden met drugsgebruik.' Om die reden ben ik mijn werk hier ook kwijt."

Geen inkomsten

In de tussentijd slijt Pascal zijn dagen in een woonunit in het Bulgaarse dorp. Hij wil alles op alles zetten om zijn vrachtwagen terug te krijgen. "Maar het is niet makkelijk met de politie hier. En het kermisseizoen in Nederland is inmiddels begonnen, dat loop ik op dit moment mis. Mijn attracties kan ik ook niet zomaar achterlaten, want dat zijn mijn inkomsten."

Bijstand vanuit Nederland

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat ze bekend zijn met de zaak van Pascal. "We verlenen consulaire bijstand, maar verder gaan we om privéredenen niet op individuele zaken in." Wel zegt de woordvoerder dat mensen die met soortgelijke zaken te maken hebben juridische bijstand zelf moeten organiseren. "Wij kunnen niet in de rechtsgang van een ander land treden. Ook is het niet aan ons om eigendommen van Nederlanders die in beslag zijn genomen terug te halen."

Pascal heeft de ambassade geïnformeerd over zijn situatie. "Ze lieten me weten dat ze geen financiële of juridische hulp kunnen geven. Wel gaven ze aan dat ze mijn zaak op de voet volgen."

Vooruitzicht

De afgelopen maanden werd Pascal ondersteund door een Bulgaarse advocaat, maar daar had hij weinig vertrouwen in. Om die reden heeft de ondernemer sinds deze week een nieuwe advocaat in de arm genomen. "Zij vertelde mij dat deze zaak mogelijk een jaar kan duren." Dat vooruitzicht is geen fijn geluid voor de ondernemer. "Ik wil gewoon mijn eigendommen terug, zodat ik weer kan doen wat ik moet doen. En Bulgarije kan verlaten."