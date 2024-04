Flink minder budget voor sportstimulatie in West: "Een gemis"

Door de herverdeling komt het project West Beweegt onder druk te staan. Dankzij dit initiatief zijn ambtenaren aanwezig op straat en bij scholen om een beter sportaanbod te creëren. Dit kan "hoogstwaarschijnlijk niet op de huidige wijze in stand blijven", schrijft portefeuillehouder sport Ester Fabriek. "Dat is een gemis, omdat het dagelijks bestuur heel enthousiast is over de resultaten van West Beweegt."

Het budget voor het project gaat omlaag, van 2.896.393 euro per jaar naar 2.097.230 euro. Maar dit gebeurt niet in één keer. Er is voor gekozen om geleidelijk de herverdeling af te ronden. Dat betekent dat in 2024 20 procent wordt herverdeeld, in 2025 30 procent en in 2026 50 procent.

Nieuw verdeelsysteem

De bezuiniging is een gevolg van een besluit om gebruik te maken van een ander verdeelsysteem. Het budget gaat nu verdeeld worden via objectieve criteria naar de stadsdelen waar de opgave het grootst is, maar hierdoor moet West dus een flinke klapper opvangen. Al is het overigens niet het enige stadsdeel dat budget in moet leveren. Ook Noord en Oost moeten het voortaan met minder doen, met hoeveel minder is nog onbekend. De overige stadsdelen krijgen dan meer budget.

Fabriek gaat onderzoeken of West de bezuiniging voor een deel kan opvangen met geld uit andere potjes, schrijft ze in de memo. Maar hoe dan ook zullen er scherpere keuzes gemaakt moeten worden. Zo wordt in het vervolg de focus gelegd op kwetsbare wijken. De aandacht zal nu vooral uitgaan naar sport en bewegen en minder naar gezond gedrag. Bovendien wordt de samenwerking met Nieuw-West geïntensiveerd.