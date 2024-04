Glas-in-loodraam in Hoornse kerk onder grote belangstelling onthuld

"In het werk zit een rood lint, en dat staat voor de levensweg die iedereen voor zichzelf aflegt", gaat de ontwerper verder. "Maar het is ook de reis die gemaakt is naar het andere eind van de wereld, door Schouten en Le Maire."

De Hoornse ontdekkingsreiziger Willem Corneliszoon Schouten ging samen met Jacob le Maire op reis om een nieuwe westelijke doorgang naar Azië te vinden. Op 29 januari 1616 ontdekten zij het zuidelijkste punt van Zuid-Amerika, wat omgedoopt werd tot Kaap Hoorn.

Ruim 1.500 arbeidsuren

Marije Wolfswinkel, de kunstenaars die het werk gemaakt heeft, noemt de onthulling van het glas-in-loodraam een goede afsluiting van een heel bijzondere periode. "We zijn ongeveer een jaar geleden begonnen", licht zij toe. "In mei vorig jaar kwam Sefanja voor de eerste keer bij mij, en sindsdien hebben we aan het raam gewerkt."

Het maken van een glas-in-loodraam is een intensieve bezigheid. Volgens de kunstenares uit Noord-Scharwoude zitten er ongeveer 1.500 arbeidsuren in het ontwerpen en maken. "Dat is nogal wat", zegt ze met gevoel voor understatement. "Dus je kunt je wel voorstellen dat dit als een ontzettend mooie afsluiting voelt."

Volgende week zondag is er 's middags voor iedereen een mogelijkheid om het nieuwe raam in de Hoornse kerk te bewonderen. "Ik hoop dat er veel mensen op afkomen", zegt ontwerper Nods. "Dat mensen er blij van worden. En dat er ook een soort window of hope ontstaat."