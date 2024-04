Ideologische kaarten op tafel in debat religieuze uitingen bij boa's: "Niemand is neutraal"

"Onterecht wordt gesteld dat je alleen maar neutraal kunt zijn als er geen enkele uiting van religiositeit zichtbaar is. Daar maak ik bezwaar tegen", zei Rogier Havelaar van het CDA. Juliet Broersen van Volt was van mening dat niemand neutraal is. "Iedereen is gevormd door opvattingen of opvoeding."

Cas van Berkel (JA21): "Een uniform zegt het al: het is uniform. Het is voor alle dragers hetzelfde. Die neutraliteit die het moet uitstralen dat wordt door de hoofddoek helaas tenietgedaan."

Overleg met Den Haag

Nadat Halsema bekendmaakte religieuze uitingen toe te willen staan, zei demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid dat onmogelijk te willen maken. Dat wil ze doen met een speciale, en zeer ongebruikelijke, ministeriële regeling. Hoogleraren twijfelen ook of de minister dit wel kan.

Halsema zei vandaag dat het eerste overleg met de minister hierover nog steeds moet plaatsvinden: "Ik kijk daar met interesse naar uit."



Het bestuurlijk armpje drukken tussen Amsterdam en Den Haag op dit dossier duurt dus nog wel even. "Als op onze arbeidsmarkt en in de openbare ruimte gesluierde vrouwen het gezag uitoefenen over bijvoorbeeld jonge jongens die zich misdragen, dat werkt denk ik heel goed voor de verhoudingen tussen mannen en vrouwen en voor de emancipatie onze samenleving", aldus Halsema.