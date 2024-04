Hilversum wil af van gratis parkeren: ook in deze wijken moet je straks betalen

Per stap komt er een gebied met betaald parkeren bij, te beginnen met de wijk Oost. Daar wordt per juli betaald parkeren ingevoerd. Daarna volgen de wijken Sportpark en Zuid, Oude Haven, Raadhuis en tot slot Noord. Volgend jaar zomer is de uitbreiding afgerond.

De gemeente stuurt begin mei een brief naar alle adressen binnen de buitenring, waarin bewoners worden voorbereid op het betaald parkeren.

Strijd tegen parkeeroverlast

Het uitbreiden van het betaald parkeren is nodig om parkeeroverlast tegen te gaan, zegt wethouder Bart Heller. "Veel bewoners geven aan dat ze willen dat de wijken leefbaar en bereikbaar blijven. Met de uitbreiding van het betaald parkeren dringen we de parkeeroverlast terug en zorgen we ervoor dat bewoners, die een parkeervergunning kunnen aanvragen, zelf in hun buurt kunnen parkeren."

Huidige vergunninghouders moeten voor 1 juli een nieuwe vergunning aanvragen, omdat de gemeente overgaat op een nieuwe leverancier.