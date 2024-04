Vmbo-leerlingen doen nu al praktijkexamens: "Spannend, maar gaat me gewoon lukken!"

Tussen 1 april en 19 juli mogen scholen hun praktijkexamens inplannen, voor het MLO is het dus nu meteen tijd. In Amsterdam kun je op 24 scholen vmbo-basis en -kader volgen. Vorig jaar deden een kleine drieduizend leerlingen examen in vmbo, verdeeld over basis, kader, gemengde en theoretische leerweg. "Een heel groot deel van het land en de stad doen vmbo en zij zijn echt hard nodig", aldus Weerheim.

Leerkrachten lopen rond, maken foto's van de eindproducten en geven de laatste tips: "Zorg dat je je foto's goed laat maken, want dat is onderdeel van je examendossier", roepen ze door het lokaal heen. "Ze doen het uitstekend", vertelt Weerheim.

"Het is wel spannend, je moet echt veel inleveren en lezen en maken", zegt Amjad. Zijn klasgenoot Italo: "Het is best een spannende week, je examen is toch een soort eindfase. Ik ben voor techniek een beetje gespannen, maar de andere drie delen haal ik wel denk ik zo."