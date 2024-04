Oekraïense vluchtelingen in onzekerheid: uitzetting gemeentelijke opvang Hilversum kan elk moment

De ontmoeting vindt plaats in de kamer waar de 23-jarige Fahed, samen met drie anderen, verblijft. Kamers worden in de opvanglocatie meestal door vier tot zes personen gedeeld, privacy is dus ver te zoeken. De kamer van Fahed is voorzien van twee stapelbedden, een kast en een minuscule keuken. Toch hebben beide mannen geen kwaad woord te zeggen over de Hilversumse gemeentelijke opvang. De 33-jarige Moussa, die zelf op de tweede verdieping verblijft, vindt het er ‘50-50’. Hij verblijft hier omdat hij geen andere keus heeft, maar vindt het desondanks een prima plek.

Voor studie in Oekraïne

Fahed komt uit Palestina en is geboren in Libanon. Moussa is van oorsprong Algerijns. Voor de uitbraak van de coronapandemie zijn beiden vertrokken naar Oekraïne voor het volgen van een opleiding.

Fahed had ambitie om schipper op een containerschip te worden en vestigde zich in een stadje dicht bij de Krim, dat grensde aan de Baltische zee. Terwijl Fahed in het zuiden verbleef, woonde Moussa in de Oekraïense hoofdstad Kiev. In Kiev had hij zich aangemeld bij de Universiteit om Sociologie te gaan studeren, maar de Russische invasie maakte dit plan onmogelijk.