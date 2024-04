Cursus van 1500 euro waarmee je sneller sociale huurwoning krijgt: "Trap er niet in"

'Beste woningzoekende, zoekt u met spoed een sociale huurwoning? Stop dan met zoeken!' Het is te lezen op Destapnaarhuren.nl, een website die een cursus aanbiedt waarbij deelnemers belooft, wordt dat ze, met een paar slimme trucjes, sneller dan de rest aan een sociale huurwoning kunnen komen.

Zo'n cursus kost je dus 1500 euro en duurt in totaal twee uur. Wat er in die tijd allemaal aan je verteld wordt, moet strikt geheim blijven. Destapnaarhuren meldt in haar algemene voorwaarden dat cursisten die daar iets over delen een boete van 250.000 euro moeten betalen.

'Misbruik'

Misbruik maken van de situatie, noemt de Amsterdamse Federatie van Woningcorporatie (AFWC) het. Daar sluit Stichting Woon zich bij aan: "Wanhopige en soms kwetsbare woningzoekenden wordt voor heel veel geld een betaalbare huurwoning belooft, maar dat kan dit bedrijf niet waarmaken" zegt woordvoerder Gert-Jan Bakker tegenover de krant. "Trap er niet in" waarschuwt Bakker op X.

Ook wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) benadrukt in De Telegraaf dat je met een cursus niet eerder aan een sociale huurwoning komt.

Een garantie op een woning wil de aanbieder van de cursus zelf ook niet geven. Tegenover De Telegraaf zegt iemand van de organisatie dat dat ligt aan de 'inspanning' die de cursist levert: "Hier hebben wij geen invloed op."