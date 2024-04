Fietsenmakers willen handen niet branden aan fatbikes: "Schroef er nog geen bel op"

Ook bij Beekhoven Bikes in Amsterdam-Noord kun je niet met je fatbike terecht. "Dat hebben we ook nooit gedaan, want die markt is verstoord door het opvoeren en de jeugd die erop rijdt", zegt Jeffrey Beekhoven. "We willen voorkomen dat die jeugd hier langskomt en vraagt of wij er een gashendeltje op willen draaien of dat wij hun fatbike kunnen opvoeren."

Daarnaast speelt mee dat de kwaliteit van de fatbikes vaak niet om over naar huis te schrijven is. Volgens Beekhoven gaan ze erg snel kapot.

Legale fatbikes niet in trek

Maar het kan ook anders. "Er zijn sinds een tijdje een paar merken die wel inzetten op 'legale' fatbikes", aldus Te Nijenhuis van Harry Wielersport. "Alleen die willen de mensen niet."

Dat ondervindt Paul van Bikes and Boards uit Amsterdam-IJburg aan den lijve. Zij verkopen sinds kort fatbikes van het merk Ruff Cycles, alleen loopt de verkoop nog niet denderend. "Want die hebben geen illegale gashendeltjes. De jeugd gaat liever voor die van AliExpress, die zijn een stuk goedkoper."

Een fatbike van het merk dat ze bij Bikes and Boards verkopen, kost al gauw drieduizend euro. Op AliExpress kan je ze al krijgen voor achthonderd. "Die zijn ook makkelijk op te voeren. Nee, wij raken die goedkope ook niet aan. Ik schroef er nog geen bel op."