Nu ook in Zuidoost vrijwilligersvervoer voor ouderen: "Voelt als een schoolreisje"

Op elke doordeweekse dag is er tussen 10.30 uur en 14.30 uur een busje van zorgorganisatie Cordaan beschikbaar om ouderen rond te rijden. Alles wordt geregeld en uitgevoerd door vrijwilligers. De busjes rijden al vanaf 4 april, maar gisteren was er bij zorgcentrum Ebden Haëzer een officieel momentje om de komst van vrijwilligersvervoer naar Zuidoost te vieren. Daarbij waren ook de wethouders Melanie van der Horst (Vervoer) en Alexander Scholtes (Zorg) aanwezig.

Scholtes: "We willen dat vrijwilligersvervoer in de hele stad wordt uitgerold. We zien het nu ook in de hele stad en nu dus ook in Zuidoost. Het is fijn dat Cordaan die busjes al had en kennelijk stonden die een deel van de dag stil. Dus die konden ze perfect gebruiken voor vrijwilligersvervoer."