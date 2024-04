Alkmaarse zedendelinquent (73) lijkt hardleers: na vier dagen uit tbs weer ontucht met tieners

De zaak speelde vorig jaar februari. Vlak voor sluitingstijd van zwembad De Waterakkers in Heemskerk waren de verdachte en de twee jongens alleen in de ruime vierkante gemeenschappelijke mannenkleedkamer van De Waterakkers. Volgens de jongens heeft de man toen aan hun kruis gezeten en dingen gevraagd als "Weet je wat je hiermee kan?" Toen zou hij ook zijn eigen geslachtsdeel hebben laten zien.

Maar volgens de verdachte was het andersom: de jongens zouden hun geslachtsdeel aan hém hebben laten zien en hem vragen hebben gesteld. Er is één aanraking geweest, geeft hij toe: toen één van de jochies vroeg of de man zijn spierballen wilden voelen, heeft hij even in zijn biceps geknepen.

Kwetsbare jongens met laag IQ

De broertjes, allebei kwetsbaar met een laag IQ en een 'licht verstandelijke beperking', vertelden alles meteen tijdens het avondeten aan hun pleegmoeder, die de politie inschakelde. De week daarna herkenden de jongens de verdachte toen ze weer in het zwembad waren.

De verdachte is 73, ziet bijna niks meer en hoort ook niet goed. Hij keek tijdens de zitting van vandaag per ongeluk meestal de griffier aan en niet de rechter. Hij ontkent bij hoog en laag dat hij de jongens iets aangedaan heeft. "Ik ga niet bekennen wat ik niet heb gedaan. Ook al zou ik dan een lagere straf krijgen."

Een lagere straf was het dan inderdaad waarschijnlijk geweest: nu ligt er een eis van tbs met dwangverpleging op tafel, een strenge vorm van begeleiding waar de 73-jarige van zijn levensdagen waarschijnlijk niet meer vanaf komt. Als hij wel had bekend, dan was er misschien een lichtere vorm van tbs geëist, zei de officier van justitie.

Ze eiste ook nog een gevangenisstraf, maar die heeft de hoogte van het voorarrest. De man zit al driekwart jaar gevangen.

'Werkwijze totaal anders'

De verdachte heeft de schijn nogal tegen vanwege zijn 'belaste verleden', zoals de rechter het noemde. De man zei vandaag zelf pedoseksueel te zijn. "Mijn geaardheid kan ik mezelf niet afnemen. Maar ik doe er niets meer mee", beloofde hij.

In 1989 is hij voor het eerst veroordeeld voor een zedendelict, in de jaren nul van deze eeuw kwam daar nog een veroordeling met tbs achteraan. In die zaken zou hij veel hebben geïnvesteerd in een vertrouwensband met zijn slachtoffers. Hij voerde dat vandaag aan als bewijs voor z'n onschuld: "De werkwijze is in dit geval totaal anders. Dat past niet bij mijn verleden."

De vorige tbs-straf eindigde op 8 februari 2023, vier dagen voordat de man zich met de twee jongens in de kleedkamer van De Waterakkers bevond.

De jongens en hun pleegmoeder waren vandaag niet in de rechtszaal. Het zou 'naar omstandigheden goed' met ze gaan. De rechter doet over twee weken uitspraak, op 2 mei om kwart voor één.