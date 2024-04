Hoe een conflict in het criminele circuit Haarlemmermeer al weken in z'n greep houdt

Na de derde explosie in Zwanenburg liet de politie weten niet meer explosies in Zwanenburg te verwachten. Sindsdien bleef het daar inderdaad rustig, maar ruim een week geleden werd wel een woning in Nieuw-Vennep bestookt.

Gisteren liet de politie weten dat de aanleiding voor die explosie dezelfde is als de aanleiding voor de explosies in Zwanenburg: een conflict in het criminele milieu. In onderstaande tijdlijn zet NH de gebeurtenissen van afgelopen maand op een rij.