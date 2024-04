Made in Haarlem: Within Temptation geeft exclusieve uitgave cadeau op platendag

Aanstaande zaterdag wordt over de hele wereld Record Store Day gevierd. Deze jaarlijks terugkerende feestdag wordt ook wel 'de dag van de platenzaak' genoemd. De eerste 6.000 klanten die zaterdag in Nederland een platen-aankoop doen ontvangen een bijzonder geschenk. Het gaat om een EP met vier akoestische songs van de symfonische metalband Within Temptation.

Haarlemse studio en vinylperserij

De vier akoestische songs werden op 29 januari live opgenomen in het bijzijn van 50 platenwinkel-eigenaren. De opnamen vonden plaats in de Haarlemse Artone Studio, dat gevestigd is in de Waarderpolder. Artone Studio is onderdeel van het Haarlemse Record Industry, één van de grootste vinylperserijen van Europa. Bijzonder is dat de opnamen direct vanuit de studio op de plaat terecht zijn gekomen. Van de studiosessie staan beelden op YouTube.

De EP draagt de titel the Artone Sessions. Haarlemmers halen deze unieke uitgave in huis door zaterdagochtend vroeg een aankoop te doen in één van de aangesloten platenzaken. In Haarlem doen Sounds (Grote Houtstraat 171) en North End (Marsmanplein 19) mee aan Record Store Day. In Patronaat is er ‘s avonds Record Store Day Afterparty met livemuziek en platenverkoop.