Boksen tegen Parkinson: patiënten vinden kracht en motivatie in Odensehuis Heemskerk

Boksen en Parkinson, het lijkt een gekke combinatie. Uit onderzoek blijkt dat de vechtsport juist helpt om de klachten te verminderen. Piet en Adri boksen nu in het Odensehuis in Heemskerk onder begeleiding van coach Filip omdat zij Parkinson hebben. Wat ze ervoor terug krijgen, is vooral een hoop motivatie en wilskracht om verder te gaan.