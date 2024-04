Status en luxe: dit zijn de bijzonderste vliegtuigen op Schiphol

Verenigde Staten: Boeing 747

Het Amerikaanse regeringstoestel met de naam Air Force One is een Boeing 747 die helemaal is omgebouwd naar de wensen van de president. Zo is er een suite en riant kantoor, een vergaderruimte en eetzaal. De Air Force One staat bekend als het strengst beveiligde toestel ter wereld. "Er zit ook een ontsnappingscapsule in", vertelt luchtvaartexpert Joris Melkert. "In het geval dat het vliegtuig beschoten wordt, gaat de president in een doos aan een parachute naar beneden. Ook heeft het toestel een afweer tegen raketten."



"Een Boeing 747 is een enorm ding. Tja, het grootste land heeft het grootste vliegtuig", vult professor Paul Peeters aan. In Nederland vliegen maatschappijen geen passagiers meer met de Boeing 747, het toestel wordt tegenwoordig vooral als vrachtvliegtuig gebruikt.



Als de Amerikaanse president Joe Biden met de Air Force One vliegt, mogen dertien journalisten mee in het vliegtuig. Het verhaal gaat dat de journalisten die meevliegen vaak stelen uit het regeringstoestel. Er werd in februari een oproep gedaan aan de journalisten om dit niet meer te doen. Het zou gaan om gegraveerde whisky- of wijnglazen, goudomrande borden of geborduurde kussenslopen.