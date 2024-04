Wisselvallige dag met kans op hagel, stormachtig weer voorspeld op Texel

Vanavond neemt de bewolking toe, vertelt NH weerman Jan Visser op NH Radio. Aan het eind van de avond en ook vannacht komen er regenbuien over vanuit het noordwesten.

Morgen begint de dag met wat regen. Later op de dag is er ook kans op hagel. De wind komt uit het westen tot noordwesten. Boven land zal het matig gaan waaien, langs de kust kan de wind krachtig tot hard worden met windkracht zeven. "Bij Texel wordt het enige tijd stormachtig met windstoten tot 80 kilometer per uur", aldus Visser. Het wordt morgen rond tien graden.

Koude kant

Het blijft voorlopig aan de koude kant. Toch ziet het weekend er niet verkeerd uit, aldus Visser. Af en toe zullen er wat regenbuien overkomen. "Maar het oogt allemaal vrij vriendelijk." Zaterdag wordt het rond de tien graden, zondag kan het elf graden worden. Daarna dalen de temperaturen verder, mogelijk zelfs richting het vriespunt.