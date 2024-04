Amsterdam wordt ouder: gemeente wil duizenden seniorenwoningen in speciale flats

Zorgwethouder Alexander Scholtes noemt de passende huisvesting van ouderen 'een van de grootste uitdagingen' van de komende jaren. "Hoe zorgen we ervoor dat alle ouderen veilig, prettig en zelfstandig in de stad kunnen blijven wonen, bij voorkeur in hun eigen omgeving, en ook als ze intensieve zorg nodig hebben?" Met de flats en de bij elkaar gebouwde ouderenwoningen hoopt de wethouder dat voor elkaar te krijgen. "Buurten waar mensen naar elkaar omkijken, waar zorg op maat wordt geleverd, en waar mensen iets te doen hebben en elkaar kunnen ontmoeten. Alleen als we dit regelen blijft Amsterdam een stad waar plek is voor iedereen, inclusief het toenemend aantal oudere Amsterdammers en Weespers."

Doorstroom

Het stadsbestuur heeft eerder al een keer aangegeven dat de doorstroom van ouderen, die vaak in een te grote woning wonen, kan helpen bij de woningcrisis die de stad kent. Maar senioren geven aan dat er vaak niet een geschikt alternatief is; het is dan te duur of ze willen juist in 'hun buurt' blijven De gemeente gaat daarom in gesprek met de woningcorporaties over een betere doorstroom.