Gratis tampons en maandverband: Haarlemse vrouwen pakken menstruatiearmoede aan

Want de combinatie armoede en menstruatie is een opeenstapeling van taboes. “Daarom zijn de MUP's zo belangrijk. Meiden en vrouwen die menstruatieproducten nodig hebben, maar dit niet kunnen betalen, kunnen dit halen bij speciale punten in scholen, wijkcentra en bibliotheken.” Zo zijn er uitgiftepunten bij het Haarlem College en het Coornhert Lyceum, maar ook bij locaties van welzijnsorganisatie Buurts.

Erg ziek

“Daar moeten er dus meer van komen”, zegt Annemarie. “Het is soms heel schrijnend wat er gebeurt als mensen dit soort producten niet kunnen kopen. In een menstruatieperiode wordt maandverband hergebruikt. Zelfs sokken of andere kledingstukken worden soms aangegrepen. Of tampons worden veel te lang gedragen. Daar kun je erg ziek van worden.”

In Haarlem zijn nu 18 MUP's. Dat moeten er 25 worden. “Op basis van het aantal inwoners is dat nodig”, weet Annemarie. Om dit te realiseren presenteert ze komende weken een speciale expositie. Die vindt plaats bij ShareLocal, waar Annemarie directeur van is. Ze werkt daarbij samen met de Haarlemse kunstenares Kiki Kraaijeveld.

