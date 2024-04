Is weren van riviercruisetoerist wel verstandig? "Leefbaarheid gaat even boven economie"

Een reductie van vijftig procent heeft dus ook financiële gevolgen, blijkt uit een rapport van een economisch onderzoeksbureau. De Nederlandse economie zou er 74 miljoen euro door mislopen. 1138 banen zouden verdwijnen, verdeeld over 815 fte's. Het merendeel van de schade komt voor de rekening van de hoofdstedelijke economie.

Keuzes maken

Maar het college is vastbesloten. "Het gaat om de drukte, niet om welke toerist wel welkom is en welke niet", zegt wethouder Van Buren. "We hebben de opdracht gekregen van de Amsterdammers om het overtoerisme aan te pakken." Dat ook de gemeente dat in de portemonnee zal voelen, bijvoorbeeld door het mislopen van toeristenbelasting, is wat Van Buren ondergeschikt aan die opdracht. Bovendien, stelt de wethouder, is het niet zo dat de riviercruises als enige de klappen voelen: ook de hotelsector en Airbnb hebben te maken met beperkende maatregelen. "En voor de zomer wil ik met een voorstel komen voor de zeecruises."

De sector hoopt dat het stadsbestuur zich nog zal bedenken. "Het aandeel van de riviercruisepassagiers op het totaal aantal toeristen is 1,8 procent", zegt Van der Heyden. "Je moet je afvragen of dit dan echt uit gaat maken." Ook ORAM-directeur Noorman heeft moeite zijn ontevredenheid over het plan te verbergen. "Dit is een maatregel waarvan ik zou zeggen: doe het niet. Richt je op andere toeristen als je die zo problematisch vindt."